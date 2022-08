🎥 KDB blijft verrassen, heerlijk doelpunt en assist in één helft tegen Bournemouth

Kevin De Bruyne bewijst zich keer op keer op een voetbalveld, ook tegen promovendus Bournemouth laat hij zich van zijn beste kant zien. De Rode Duivel scoorde een heerlijk doelpunt in de eerste helft.

Nog 45 minuten moet Bournemouth ondergaan tegen The Citizens, de stand tijdens de rust is daar al 3-0. Kevin De Bruyne, onlangs genomineerd voor de gouden bal en UEFA speler van het jaar, scoorde in de eerste helft een heerlijk doelpunt en bediende Foden voor het derde doelpunt. De Bruyne bewijst opnieuw dat hij zich in bloedvorm bevindt, iets wat de Canadezen, Marokkanen en Kroaten liever niet zien.