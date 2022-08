Ten Hag al onder druk na historisch dieptepunt bij Manchester United: "Nieuwe spelers en kwaliteit nodig"

Erik ten Hag wist vooraf wat hij op zijn boterham kreeg bij Manchester United. Maar dit had hij ook niet verwacht. De legendarische Engelse club lijkt steeds verder af te glijden. Zaterdag verloren ze met 4-0 tegen Brentford.

En da's redelijk pijnlijk. Ten Hag zag dat zijn spelers niet met de juiste mentaliteit het veld opkwamen. "Het is moeilijk en verrassend voor me", zegt de trainer van de rode lantaarn bij de BBC. "Dit team moet de verantwoordelijkheid nemen. Het spijt me voor de supporters, we hebben ze teleurgesteld. Ik heb de spelers gevraagd om met het geloof te spelen en om verantwoordelijkheid te nemen. Dat hebben ze niet gedaan."

Er lijkt niets veranderd sinds vorig seizoen. "We bevinden ons als team in een moeizaam proces. Je verwacht een andere start. Het lijkt erop dat we de fouten van vorig seizoen hebben meegenomen naar dit seizoen. Daar moeten we snel verandering in brengen. We hebben nieuwe spelers en kwaliteit nodig. We zullen proberen om ze ervan te overtuigen om naar ons toe te komen."

Ten Hag haalde bij beIN Sports nog harder uit. "Het is rubbish, het is armoedig. We moeten een hoger niveau halen, dat is duidelijk. Ik kan meerdere redenen aanwijzen, maar dat klinkt als excuses. Excuses zijn er niet in de top. We moeten leveren en dat hebben we niet gedaan. We moesten in beide wedstrijden beter beginnen. We moeten het plan volgen, dat hebben we niet gedaan. Een individuele fout kan gebeuren, maar een tweede of derde is onacceptabel."