Marco Van Basten wijst oorzaak van malaise bij Man United aan

Erik ten Hag zal zijn debuut bij Manchester United wel eventjes anders voorgesteld hebben.

De Nederlandse succescoach van Ajax heeft zijn start met Manchester United helemaal gemist. Vorig weekend werd een absolute afknapper met een zware nederlaag tegen Brentford.

Volgens oud-voetballer Marco Van Basten, momenteel analist bij het Nederlandse Ziggo Sport, is het niet moeilijk om de reden te vinden. “Wat ik raar vind is dat ze ieder jaar in de voorbereiding een soort wereldreis maken”, vertelt Van Basten.

“Dat is dodelijk voor de groep. Het is ridicuul, idioot. Daar moeten ze mee stoppen. Het is fysiek gewoon hartstikke slecht. Ze doen er alles aan om meer geld te verdienen, maar het is onzin.”