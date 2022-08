N'Sakala doorbreekt stilzwijgen over turbulente Besiktas-periode: "Klaar om club te vinden die me vertrouwen geeft"

Fabrice N'Sakala, de linksachter die Anderlecht in 2017 verliet voor Turkije, maakte bij Besiktas één en ander mee. Met zijn verhaal komt hij nu naar buiten.

Anderlecht leende hem in het seizoen 2016-2017 uit aan Alanyaspor. Nadien volgde de definitieve overstap. Na drie seizoenen daar pikte Besiktas hem gratis op. In zijn eerste jaar bij Besiktas won de linksachter de titel en de beker. Nadien liep het mis. N'Sakala likete op sociale media posts van ex-ploegmaats bij Alanyaspor van het vieren van een zege tegen... Besiktas.

© photonews

N'Sakala werd prompt naar de B-kern gezet. Volgens hem werden zijn acties op sociale media gebruikt als excuus om dat te doen en was dat niet de echte reden. "Er is in Turkije een quota voor buitenlanders en ze wilden mij niet meer. De ploegen uit de Süper Lig hebben liever een Turk in de verdediging en dan buitenlandse spelers op het middenveld en in de aanval."

Persona non grata

Bovendien had N'Sakala zelf al zijn conclusies getrokken. "Na mijn match in de Champions League tegen Sporting Lissabon zei ik tegen mijn familie in de auto dat het voorbij was. Dat het mijn laatste match geweest was. Ik ging van titularis naar persona non grata."

Wat was dan eigenlijk het probleem? "De bestuurders deden me verstaan dat het coach Sergen Yalcin was die me niet wilde. Interimtrainer Önder Karaveli begreep de situatie niet en de nieuwe T1 Valérien Ismaël wilde me weer bij de eerste ploeg halen, maar het bestuur wilde dat niet."

© photonews

Dat moet moeilijk geweest zijn. "Ik ben gedisciplineerd gebleven met het oog op een eventuele transfer in de wintermercato. Er waren Turkse clubs geïnteresseerd, maar ik kon niet naar een concurrent gaan. Met de geïnteresseerde buitenlandse clubs bereikte Besiktas geen akkoord. Ik heb soms gedacht om het op te geven, maar ik ben nu weer een vrije speler en weer klaar om een club te vinden die me vertrouwen geeft."