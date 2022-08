Omonia-trainer blijft op zijn hoede ondanks dubbele voorsprong: "Kennen de kwaliteiten van Gent"

Omonia Nicosia kwam, zag en overwon in de Ghelamco Arena donderdagavond. KAA Gent begon zwak aan de partij en bekocht zich dat in de tweede helft. Achteraf kregen we dan ook enkel tevreden gezichten te zien vanuit het Cypriotische kamp.

Geen onbekende Cyprioot die de baas is op de bank bij Omonia Nicosia, wel voormalig Leicester- en Celticspeler Neil Lennon. De Noord-Ierse trainer veroverde in het verleden ook meermaals de Schotse titel met Celtic en zelfs de Schotse beker met Hibernian.

Hij posteerde een gretig elftal tussen de lijnen dat er in de eerste helft vol voor ging tegen Gent. "Ik ben ontzettend fier op mijn spelers", was zijn logische reactie na de onverhoopte 0-2 overwinning op Belgische bodem. "Dit was een fantastische prestatie van mijn team."

In de tweede helft moest Nicosia zich beperken tot verdedigen maar ook dat lukte want AA Gent kreeg wel kansen maar kon niet scoren. Lennon verwacht volgende week in Nicosia eenzelfde spelbeeld als in de tweede helft in Gent. "We zijn nu nog maar halfweg. We kennen de kwaliteiten van Gent, die hebben we vandaag ook meermaals gezien. We mogen nu blij zijn met dit resultaat maar mogen nog niet op onze lauweren rusten", besluit de Noord-Ier.