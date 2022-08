Na inbreng Odjidja ging het veel beter voor AA Gent: "Konden ons maar één ding verwijten"

Vadis Odjidja begon op de bank tegen Omonia Nicosia maar mocht al na één helft opdraven en deed de wedstrijd toch een beetje kantelen.

Of toch alleszins het spelbeeld want de ervaren middenvelder nam zijn ploeg op sleeptouw in de tweede helft na een dramatisch eerste hoofdstuk waarbij de bezoekers niet onverdiend op voorsprong kwamen.

In de tweede helft was Odjidja vaak een rust- en aanspeelpunt voor zijn collega's die het spel ook nog eens verdeelde. Als hij nog wat meer de flanken had ogpezocht, zat er misschien nog meer in voor de Buffalo's.

Ook hij zag vanop de bank hoe zijn ploeg een schim was van zichzelf tegen de bezoekers uit Cyprus. "De eerste helft gaf de tegenstander vertrouwen maar na de rust waren wij beter", klinkt het.

Beter wel, maar scoren lukte niet voor AA Gent. "Dat was het enige dat we ons konden verwijten, dat we niet gescoord hebben. We moeten er nog in blijven geloven want we hebben de kwaliteiten om het te halen. Zelf ben ik vooral tevreden dat ik zonder problemen een hele helft heb kunnen meespelen", besluit Vadis.