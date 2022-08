Na de controverse tegen Chelsea: Spurs dankt na lastige eerste helft assist van Perišić en gaat alsnog naar 7 op 9

De controverse tegen Chelsea werd gevolgd door een tweede thuiszege. Tottenham pakt zo 7 op 9 en heeft zijn start in de Premier League allesbehalve gemist.

Nochtans bleken de Wolves uit Wolverhampton geen hapklaar brokje. Integendeel, de eerste helft was een tactisch steekspel, met de bezoekers al meer dreigende ploeg. Wolves liet maar liefst twaal doelpogingen noteren voor rust. Daar belandden er wel slechts 2 van tussen de palen. Dat was dan nog wel meer dan wat Tottenham liet noteren.

Twee keer het doelhout

De thuisploeg was die lastige eerste helft doorgekomen zonder averij op te lopen en gooide nadien alle schroom van zich af. Het was afzien voor Wolves toen Spurs de druk opvoerde. Een duikkopbal van Kane spatte uiteen op de dwarsligger. Wat later koos het doelhout opnieuw niet de kant van Tottenham: een poging van Son strandde op de buitenkant van de paal.

Het was slechts uitstel van executie: even voorbij het uur kopte Kane de voorzet van Perišić van kort voor de doellijn tegen de netten (1-0). Het spelbeeld was dag en nacht verschil in vergelijking met voor de pauze. Tottenham had aan dat ene doelpunt voldoende om de punten thuis te houden.