SK Beveren lijdt na opmerkelijk penaltymoment en gelijkmaker in extra tijd opnieuw puntenverlies

De Freethiel was het decor van de match Beveren - Virton en ook van een opmerkelijk penaltymoment. De wedstrijd eindigde in extremis op een 2-2-gelijkspel.

Bij een 1-0-voorsprong voor SK Beveren (Barry had de score geopend), ging de bal op de stip. Maderner eiste de strafschop op en ging achter de bal staan. De Oostenrijker miste echter. Beveren moest echter nog niet wanhopen, want de lijnrechter oordeelde dat de bezoekende doelman Vincensini te vroeg van zijn lijn gekomen was.

Hernemen dus. Deze keer zou de bal wel tegen de netten gaan, toch? Maderner liet het ditmaal over aan Ribeiro, maar ook de Braziliaanse huurling van Charleroi kon de elfmeter niet omzetten. Consternatie alom. Die was enkele minuten later nog wat groter bij de thuisploeg toen Aguémon de gelijkmaker maakte. In plaats van 2-0 werd het 1-1.

Kort nadien lukte het Ribeiro vanuit het veldspel wel om te scoren. Beveren leek zo met 2-1 te gaan winnen, maar kreeg in de 91ste minuut nog het deksel op de neus. Ilunga Mandé maakte op de valreep de 2-2. Een puntendeling dus op de Freethiel.