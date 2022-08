Nul op drie: Eerste trainersontslag in Eredivisie is al een feit

Fortuna Sittard heeft besloten de samenwerking met hoofdtrainer Sjors Ultee per direct te beëindigen.

Ook assistent-trainer Robby Alflen moet vertrekken. “Fortuna Sittard bedankt Sjors en Robby voor hun enorme inzet en toewijding gedurende hun periode in Sittard”, klinkt het.

Ultee nam in november 2020 over van Kevin Hofland. Met de Utrechter aan het roer verraste Fortuna Sittard vriend en vijand met een opmars die bijna resulteerde in play-offs om Europees voetbal.

Het afgelopen seizoen verliep een stuk moeizamer, maar door een zeer goede tweede seizoenshelft werd het behoud een feit door op de laatste speeldag te winnen van N.E.C. Nijmegen.

“Het is pijnlijk om zo vroeg in het seizoen al deze moeilijke beslissing te moeten nemen,” aldus technisch manager Sjoerd Ars op de website van de club. “Sjors heeft aangetoond een bekwame hoofdtrainer te zijn. We maken deze keuze niet enkel op basis van de laatste drie wedstrijden. We zien onvoldoende progressie in de ontwikkelingen van het team op verschillende vlakken. Daarin ontstond een groeiend verschil van inzicht waardoor wij dit besluit noodzakelijk achten in het belang van de club.”

Jeroen Schepens en Dominik Vergoossen nemen tijdelijk de taken over.