Onana blij met eerste weken bij Everton: "Ander soort voetbal"

Amadou Onana speelde afgelopen weekend bij Everton al wat meer mee dan bij zijn debuut.

Onana maakte enkele weken geleden de overstap van Lille naar Everton. Hij mocht dit weekend tegen Nottingham Forrest invallen na 57 minuten.

Op de kanalen van Everton doet hij zijn verhaal over zijn ervaringen. “Die warme ontvangst was ongelooflijk! De supporters mijn naam horen zingen... ik moet hen bedanken voor die steun. De sfeer was geweldig, eigenlijk hadden we moeten winnen, we hebben er op het eind nog alles aan gedaan.”

Zijn coach heeft duidelijke doelstellingen voor hem. “Vooruit spelen, mijn ploegmaats aanvuren en alles geven voor de drie punten. Bij mijn invalbeurt zei de manager dat ik mezelf moest zijn en energie geven aan het team. Dat gaat eigenlijk vanzelf, want de ploegmaats aanvaarden me zoals ik ben.”

Mogelijk pakt Onana dinsdag in de beker zijn eerste basisplaats. “Sowieso moet ik nog wat wennen aan deze nieuwe competitie. Het is een ander soort voetbal, met een ander ritme. Het is fysieker en het gaat sneller. Maar ik doe er alles aan om dat zo snel mogelijk op te pikken.”