Engelse voetbalbond gaat spelers en technische staf nationale ploeg cursus geven over hoe zich te gedragen in Qatar

In Engeland gaan ze de spelers van de nationale ploeg een gedragscursus opleggen voor het WK in Qatar. Of ze zullen hen toch een paar tips meegeven om de lokale bevolking niet te beledigen.

Het Islamitische land heeft immers zijn eigen gedragcodes en tradities. Zo kunnen vingergebaren als beledigend opgenomen worden en is het optillen van de voetzolen in het bijzijn van mensen onbeleefd. Er wordt aangeraden om zoveel mogelijk lichaamsdelen te bedekken en alcoholgebruik is er op openbare plaatsen strafbaar. De Engelse voetbalbond (FA) zal officiële Engelse vertegenwoordigers die naar het WK reizen informeren over de Qatarese etiquette om ervoor te zorgen dat ze geen aanstoot geven tijdens het toernooi, weet The Daily Mail. Leden van Gareth Southgate 's spelersgroep en ondersteunend personeel, hoogwaardigheidsbekleders en supporters van de FA zullen worden voorzien van up-to-date informatie over de nuances van de Qatarese cultuur om ervoor te zorgen dat ze de tradities van het land niet beledigen. De islamitische natie zal naar verwachting een aantal van hun gebruiken tijdens het toernooi versoepelen, gezien het grote aantal mensen dat naar Qatar zal afdalen voor het WK. Desalniettemin wordt van alle bezoekers verwacht dat ze de lokale tradities respecteren en de FA onderneemt stappen om ervoor te zorgen dat degenen die naar Qatar reizen voorbereid zijn met betrekking tot gedragsnormen.