'Inter speelt hoog spel en weigert bod van meer dan vijftig miljoen euro op speler die aan het einde van het seizoen transfervrij kan vertrekken'

Internazionale FC speelt hoog spel. De Italiaanse topclub heeft het finale bod van PSG op Milan Skriniar geweigerd. Nu is het hopen dat de verdediger zijn contract wil verlengen.

L’Equipe weet dat PSG een finaal bod op Milan Skriniar heeft gedaan. Internazionale FC is echter niet akkoord met vijftig miljoen euro en een hoop bonussen. In het Nederlands: de Fransen zouden een dikke zestig miljoen euro betalen voor de verdediger.

Het is gepoker op het hoogste niveau. Het contract van de 54-voudig Slovaaks international loopt aan het einde van het seizoen af. De Nerazzurri hebben er alle vertrouwen in dat Skriniar zal bijtekenen. In het andere geval: dan wandelt hij op het einde van het seizoen gratis de deur uit.