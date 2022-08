Philippe Albert heeft raad voor Standard: "Mbokani en Lamkel Zé zijn vrij, je riskeert niets!"

Standard heeft al 12 doelpunten tegengekregen in vijf matchen en heeft er al acht gemaakt. Toch mag er nog wat offensieve versterking bij. Analist Philippe Albert zou hen aanraden een paar vrije spelers binnen te halen waarvan je weet dat ze kwalitatief goed zijn.

Een diepe spits mag zeker nog. Renaud Emond is immers nog niet zo efficiënt gebleken dit seizoen. "Hij is zich ervan bewust dat hij het beter moet doen", zegt Albert bij de RTBF. "En ik ben ervan overtuigd dat de 100% Emond van vier of vijf jaar geleden een hattrick had gescoord of zijn team toch een gelijkspel had opgeleverd. Ook moet je qua data niet aan een spits vragen om 11 km per wedstrijd te rennen om vers in de rechthoek te zijn. Zijn fysieke activiteit kostte hem realisme tegen OHL."

Albert zou dus naar vrije spelers kijken om de ploeg te versterken. "Mbokani, hij is vrij en ik weet zeker dat er geen problemen zullen zijn bij Standard. Lamkel Ze, je weet dat je hem moet managen, maar als je in staat bent om het te doen, is het een ongelooflijke bijdrage. Dit zijn spelers die onze competitie kennen en die een meerwaarde kunnen betekenen. Geef ze een jaarcontract, je riskeert niets, integendeel."