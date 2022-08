Philippe Albert vindt de blessure van Adrien Trebel geen verrassing: "Het zat er aan te komen"

Adrien Trebel kwam terug boven water bij Anderlecht, maar een zware schouderblessure gooit nu roet in het eten. Philippe Albert vindt dit geen verrassing.

Philippe Albert is tegenwoordig analist bij RTBF. Hij vindt de blessure van Adrien Trebel geen verrassing. "Het zat er aan te komen, want Adrien heeft de afgelopen maanden niet veel gespeeld, behalve in Zwitserland. Over het algemeen is het moeilijk om terug te komen als je lange tijd aan de zijlijn hebt gestaan ​​zonder te spelen."

Albert weet al hoe Mazzu deze blessure kan opvangen: "Persoonlijk zou ik, op verdedigend vlak, Kana zetten om de tegenstanders te blokkeren. Ik denk dat hij gewoonweg betere defensieve reflexen heeft dan Olsson of Ashimeru", aldus Albert