Michel Louwagie bekijkt andere transferstrategie van AA Gent

In tegenstelling tot vroeger koos AA Gent dit seizoen voor een andere strategie op de transfermarkt.

Die kwam er volgens CEO Michel Louwagie op vraag van trainer Hein Vanhaezebrouck. “Ik heb jaren gelezen dat wij een handelshuis waren”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad.

“Nu kozen we kwaliteit boven kwantiteit. Vorig seizoen vond Vanhaezebrouck dat hij te veel spelers had en er te veel moest ontgoochelen. Dus was de uitgangspositie om meer kwaliteit te halen, zodat die spelers vaker aan spelen toekomen en minder ontgoocheld zijn.”

Toch blijft een meerwaarde realiseren nog altijd de doelstelling. “We halen nog altijd wel spelers met groeipotentieel - zoals een aantal jonge Afrikanen - maar die stallen we nu bij Jong AA Gent. Plus, om te vermijden dat we spelers stapelen en jonge spelers als Fofana en Salah niet meer spelen, mag je er ook niet te veel binnenhalen.”

Hij ziet ook parallellen bij andere ploegen. “Het is niet aan mij om over Genk te praten, maar Trésor, Paintsil, El Khannouss... komen er nu ook door, terwijl die vroeger geblokkeerd werden door mannen als Ito of Bongonda.”