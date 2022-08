Michy Batshuayi definitief weg bij Chelsea? Interesse uit de Serie A

Michy Batshuayi zou na een hele resem uitleenbeurten nu definitief kunnen vertrekken bij Chelsea. Er is interesse uit de Serie A voor de Rode Duivel.

Michy Batshuayi past bij Chelsea opnieuw niet in de plannen van de trainer, Thomas Tuchel deze keer. Sinds zijn aankomst in 2016 bij Chelsea is er iedere zomer wel sprake van een uitleenbeurt. Sinds 2018 werd hij uitgeleend aan Borussia Dortmund, Valencia, Crystal Palace en Besiktas.

Batshuayi kreeg ook deze zomer geen kans bij Chelsea. Hij kreeg geen rugnummer en werd nog geen enkele keer opgenomen in de selectie. Chelsea wil hem bij het ingaan van zijn laatste contractjaar dan ook nog ten gelde maken.

Er zou nu interesse zijn uit de Serie A, melden verschillende media. Salernitana zou de Rode Duivel definitief willen overnemen van Chelsea. Salernitana wist zich vorig seizoen maar net te redden en begon dit seizoen ook met 1 op 6 en wist nog niet scoren.

Het zou voor Batshuayi de vijfde topcompetitie zijn waarin hij speelt en de zevende in totaal met de Turkse en Belgische competitie erbij.