📷 Mooi gebaar! Deinze steekt geblesseerde speler van tegenstander hart onder de riem

Jong Genk verloor vorige week op de tweede speeldag niet alleen de wedstrijd tegen Deinze in de Challenger Pro League maar met AMine Et Taïbi zagen ze ook nog eens een speler geblesseerd uitvallen.

Er werd even gevreesd vor een langdurige blessure met eventueel een breuk maar enkele dagen na het duel berichtte HBvL dat de enkel van Et Taïbi opnieuw in de kom gezet kon worden en verdere onderzoeken moesten duidelijk maken of er spierschade was.

Tegenstander Deinze zat erg in met de blessure van de 19-jarige centrale verdediger. Enkele dagen na het duel stuurden ze een fruitmand naar Genk om de speler van Jong Genk een hart onder de riem te steken.