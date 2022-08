Paul Gheysens reageert na uitschakeling: "Met de coach spreken? Doe ik nooit"

Geen Europees voetbal meer voor Royal Antwerp FC. Het werd in de terugmatch van de laatste voorronde van de Conference League uitgeschakeld.

Voorzitter Paul Gheysens vertelt aan Het Laatste Nieuws dat hij de uitschakeling een beetje had zien aankomen. Door de opeenvolging van alle matchen is er onvoldoende tijd om alles te trainen.

Met de trainer heeft hij niet gesproken. “Dat doe ik nooit. Ze hebben me ooit eens verweten dat ik naar de kleedkamer ben geweest voor anderhalve minuut. Dat was de enige keer. Ik heb vertrouwen in mijn team en ik laat ze hun werk doen. Hoe minder ik me ga moeien, hoe beter. Het zijn beroepsmensen, en de verantwoordelijkheid ligt bij hen”, is Gheysens duidelijk.

Een stap terug is de uitschakeling dan ook niet. “We hebben goeie transfers gedaan met bekwame jongens, geef hun nu de tijd om dat in elkaar te slijpen. Mensen in de juiste conditie te brengen, mensen laten aanpassen aan onze competitie... Daar moet onze energie nu in kruipen. Of er nog versterkingen moeten komen? Daar hou ik me niet mee bezig, we hebben genoeg mensen die daarop werken.”