Vrancken houdt zich niet bezig met mogelijk last minute vertrek van Onuachu: "Hij is hier en zal hier misschien nog lang blijven"

Club Brugge informeerde even, maar kreeg al gauw een 'njet' op het rekest van Genk. Paul Onuachu is nog steeds een Genk-speler en voor Wouter Vrancken ziet het er niet uit dat dat nog zal veranderen.

Dimitri De Condé liet Club Brugge al weten dat een vertrek van de lange Nigeriaan niet bespreekbaar is. “Daar ben ik niet mee bezig”, aldus Vrancken bij HLN. “Dat zijn dingen waar de club en Dimitri de Condé mee bezig zijn. Het is iets tussen Paul en Dimi. Paul is nog hier en zal misschien nog lang blijven.”

“Ik heb nooit veel transferkriebels bij hem gevoeld. Ik heb deze zomer meermaals met hem over zijn transferwens gesproken en hij vertelde toen op een goede manier dat als de kans zich zou voordoen en hij ziet de club zitten, hij de stap zou willen maken. Als je drie seizoenen zoveel doelpunten maakt, begrijp ik dat ook volledig. Maar hij gaf daarbij aan dat hij er hier volle bak voor zal blijven gaan. Hij voelt zich goed in onze aanpak en heeft vertrouwen in zijn medespelers. Mentaal geeft hij dus positieve signalen. Of hij intussen fysiek klaar is om tegen Seraing te starten? Stilletjes aan wel denk ik."