🎥 Charles De Ketelaere is direct belangrijk bij zijn eerste basisplaats voor AC Milan

Charles De Ketelaere was direct belangrijk in zijn eerste basisplaats bij AC Milan. De aanvaller kwam niet tot scoren, maar gaf wel direct een assist voor het openingsdoelpunt

Tot scoren kwam Charles De Ketelaere niet in zijn eerste basisplaats voor AC Milan. Terwijl landgenoten Alexis Saelemaekers en Divock Origi vanop de bank toekeken mocht De Ketelaere zijn kunnen tonen op het veld.

Na 21 minuten opende Rafael Leao de score voor AC Milan en dit op aangeven van De Ketelaere. Hij drukte direct zijn stempel met zijn eerste basisplaats.

In de 58ste minuut was het aan Leao om de aangever de zijn en zo kon Giroud de 2-0 op het bord plaatsen. Na 62 minuten kreeg De Ketelaere rust en mocht hij na applaus van het thuispubliek op de bank gaan plaatsnemen. Niet veel later mocht ook Saelemaekers nog het veld betreden.

Gescoord werd er niet meer en dankzij deze overwinning komt AC Milan op kop in de Serie A. Napoli kan morgen, mits winst, de koppositie terug overnemen.