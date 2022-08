🎥 Thomas Müller tevreden met Champions League-loting: "We zien elkaar snel"

Bayern München, Barcelona, Internazionale en Viktoria Plzen vormen samen groep C in de Champions League. Met de komst van Barcelona is ook de terugkeer van Robert Lewandowki gemoeid, iets waar Thomas Müller enorm naar uitkijkt.

Kort na de loting maakte Thomas Müller via sociale media bekend enorm uit te kijken naar het duel met FC Barcelona. Sinds deze zomer speelt ex-ploegmaat Robert Lewandowski voor de Spaanse grootmacht. De Pool speelde in totaal 375 wedstrijden voor Bayern München en was hij goed voor 344 doelpunten.

Barcelona haalde deze zomer Robert Lewandowki voor 45 miljoen euro naar Spanje, maar over enkele weken keert de goalgetter even terug naar Bayern München voor een Champions League-duel in poule C.