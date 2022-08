Later dan verwacht, maar Xavi rekent zondag op miljoenenaankoop

Als we Xavi mogen geloven, maakt zomeraanwinst Jules Koundé zondag zijn debuut voor Barcelona. De jonge Fransman maakt sinds eind juli deel uit van de Spaanse grootmacht, maar mocht er nog niet debuteren.

Het is later dan verwacht, maar Jules Koundé (23) maakt zondag zijn debuut met Barcelona. De jonge Fransman werd eind juli voor 50 miljoen euro weggehaald bij Sevilla. Een maand later mag de verdediger eindelijk in het shirt van de Spaanse grootmacht spelen.

Door financiële problemen bij Barcelona kon Jules Koundé tot voor kort niet ingeschreven worden. Tot gevolg moest de Fransman wachten op zijn eerste officiële minuten onder Xavi. Maar in de persconferentie vooraf aan de wedstrijd van morgen tegen Real Valladolid liet de T1 van Barcelona weten te kunnen rekenen op de zomeraanwinst.

"We zijn ervan overtuigd dat hij morgen zal kunnen spelen", zei de Catalaanse coach in een persconferentie. "We zullen nooit de concurrentie vervalsen. Wij zullen nooit de competitie vervalsen, Barca heeft het nooit gedaan en zal het ook nooit doen. Het wordt erg moeilijk om spelers te contracteren. We zijn optimistisch voor morgen zondag, het is gewoon een probleem van de cijfers", besloot Xavi.