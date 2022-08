AC Milan gaat voor vierde Belg en legt bod neer op middenvelder die mag vertrekken

AC Milan heeft goeie ervaringen met Belgen en gaat nu ook voor een middenvelder. Aster Vranckx, overbodig geworden bij Wolfsburg, staat op de lijst en er werd zelfs al een bod ingediend.

De 19-jarige Vranckx mag vertrekken van Wolfsburg omdat de nieuwe trainer er niet meer op hem rekent. Vranckx werd vorige zomer nog voor 8 miljoen euro gekocht van KV Mechelen. Nu heeft AC Milan een huurvoorstel ingediend met een aankoopoptie van 11 miljoen euro, weet HLN.

Vraag is of hij bij AC Milan meer aan spelen gaat toekomen, want de concurrentie op het middenveld is er uiteraard ook moordend. Na Alexis Saelemaekers, Divock Origi en Charles De Ketelaere kan hij er de vierde Belg worden. Technisch directeur Paolo Maldini is gecharmeerd door zijn combinatie van kracht en technische kwaliteiten.