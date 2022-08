Veiligheid prioriteit op WK in Qatar volgens FIFA-baas Infantino: "Zal lijken op bezoek aan Disneyland"

Binnen enkele maanden is het zover: het WK in Qatar. Ongeveer 2 miljoen voetbalfans zullen van over de hele wereld afzakken naar het grote voetbalevenement. FIFA-baas Gianni Infantino verzekert dat veiligheid prioritair zal zijn: "Het zal lijken op bezoek aan Disneyland".

Binnen enkele maanden verwacht FIFA-baas Gianni Infantino dat twee miljoen mensen zullen afzakken richting Qatar om het WK voetbal mee te maken. "Fans uit alle landen zullen in dezelfde stad blijven, niet alleen fans uit de twee landen die op een dag een wedstrijd spelen, iedereen zal er de hele tijd zijn. Daardoor is het vieligheidsvraagstuk nog belangrijker", maakte Infantino heel duidelijk op een persconferentie. "Alle fans van over de hele wereld zijn welkom om te vieren, te feesten en de wedstrijden te bekijken. Maar als iemand wil komen om te vechten of wat dan ook, dan zijn ze natuurlijk niet welkom en zal er streng worden opgetreden, want de veiligheid van iedereen is prioriteit", ging hij verder.

Dat voor het WK in Qatar veel voorbereiding vereist is mag ook duidelijk zijn. "Er zijn veel zaken die bekeken moeten worden op het gebied van veiligheid, accommodatie en vervoer. Alles wordt in het werk gesteld om er voor iedereen een feest van te maken", benadrukte de baas van de FIFA."Het WK in Qatar zal zijn zoals wanneer een kind voor de eerste keer naar Disneyland gaat en de attracties en het speelgoed ziet. Voor voetbalfans zal het een unieke ervaring zijn", besloot de Zwitserse Italiaan.