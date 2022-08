Nieuwe concurrent voor Manchester United-keeper David De Gea

Dubravka kende een sterke periode vorig seizoen, maar zit dit seizoen meer op de bank dan hem lief is. Manchester United ziet in hem de ideale concurrent voor David De Gea.

In 2018 kocht Newcastle Dubravka van Sparta Praag. Als Manchester United hem definitief wil overnemen na de uitleenbeurt zal het 5 miljoen euro op tafel moeten leggen.

Martin Dubravka has completed his medical tests with Manchester Utd and he should sign the contract on Wednesday morning. ✠🔴 #MUFC



New 2nd goalkeeper now set to be unveiled as new Utd player.