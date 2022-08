Denayer kan dan toch in Europa blijven: Premier League wenkt

Rode Duivel Jason Denayer zit nog steeds zonder club. Het gonsde deze zomer al van de geruchten. Hij zou naar de woestijn trekken, maar nu is er toch een ploeg uit de Premier League komen opdagen.

De 27-jarige centrale verdediger zit sinds zijn contract bij Lyon afliep zonder club. Denayer kreeg aanbiedingen van Valencia, Al-Nasr en Torino, maar vond geen akkoord met die clubs. Intussen is Wolverhampton komen opdagen, weet Het Nieuwsblad. En de Premier League-club duwt door.

De onderhandelingen zouden goed verlopen en een deal lijkt in de maak. Voor Roberto Martinez zou het alvast goed nieuws zijn, want dik in de verdedigers zit hij niet. Hij moet ook matchritme opdoen.