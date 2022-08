Transfermarkt in Nederland sluit vanavond al... door een héél stom toeval

Het einde van de zomermercato is in zicht. De meeste competities sluiten morgenavond de deuren. Al is dat in Nederland niét het geval. Een foutje?

Jawel, een foutje. UEFA laat de nationale bonden immers vrij in hun keuze - er moeten enkele voorwaarden voldaan worden, maar dat is het dan ook - rond de sluiting van de transfermarkt. Al moet alles wél definitief doorgegeven worden bij de start van de mercato. Onze noorderburen ontdekten dat ze vroeger sluiten tijdens die zomermercato. En dus kan er niet meer verlengd worden. Laat ons hopen voor de Nederlandse clubs dat er morgen geen opvallende uitgaande transfers meer zijn.