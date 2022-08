Jérémy Doku mist duels van Nations League met Rode Duivels

Geen Jérémy Doku in de selectie van Stade Rennes voor de wedstrijd tegen Stade Brestois van woensdag.

Het was trainer Bruno Genesio die op zijn persbabbel liet weten dat Doku niet in de wedstrijdselectie zit. “Hij kampt met een klein ongemak aan de spieren. We moeten onderzoeken afwachten om te weten hoelang hij afwezig zal zijn. Maar dat hij er woensdag niet bij zal zijn, dat is zeker”, klonk het.

Het is niet de eerste keer dat Doku forfait moet geven door blessures. Vorig seizoen speelde hij amper 461 minuten mee door blessures. Nu leek hij opnieuw vertrokken, maar gooit een blessure opnieuw roet in het eten.

Ondertussen is duidelijk geworden dat er een probleem met de quadriceps is. Hij zal 4 weken out zijn wellicht, waardoor hij de wedstrijden van de Rode Duivels in de Nations League tegen Wales en Nederland eind september zal missen.