Vincent Kompany pakt tweede overwinning op rij en springt naar de derde plaats in de stand

Drie dagen na de overwinning op het veld van Wigan Athletic volgde gisterenavond een duel tegen Millwall in de Championship. Ex Cercle Brugge-speler Vitinho was terfzeker voor Burnley en bezorgde Kompany een tweede overwinning op een rij.

Vincent Kompany en Burnley hebben opnieuw gewonnen. Dankzij de 2-0 overwinning tegen Milwall springt het voorlopig naar een derde plaats in de stand achter Sheffield United en Norwich City. Afgelopen weekend won Burnley al overtuigend met 1-5 van Wigan Athletic. Gisterenavond ging het probleemloos voorbij Millwall (2-0). Na een tegenvallende periode van 3 op 12 in de competitie kent Burnley opnieuw succes. Dankzij de overwinning tegen Millwall, met doelpunten van Rodriguez en ex Cercle Brugge-speler Vitinho, springt het voorlopig naar een derde plaats in de Championship. Vrijdag volgt het volgende duel al op bezoek bij West Bromwich Albion. Back to back wins 👊 pic.twitter.com/IRUFe96ija — Burnley FC (@BurnleyOfficial) August 30, 2022

