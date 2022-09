🎥 Niet normaal: Haaland maakt tweede wedstrijd op rij loepzuivere hattrick

Hoe hoe je die 22-jarige Noor in godsnaam tegen? Na vijf wedstrijden heeft Erling Haaland reeds 9 (!) doelpunten in de Premier League op zijn naam staan. Als dat zo verder gaat, zal hij alle records verpulveren.

Zaterdag moest Crystal Palace het nog ontgelden, gisteren was het de beurt aan Nottingham Forest. Na 38 minuten stond de hattrick van Haaland al op het scorebord. Niet de moeilijkste goals, maar hij stond altijd op de juiste plaats. Met zijn stevige lichaam is hij quasi niet tegen te houden.

De vraag is niet of, maar wanneer hij dit seizoen het doelpuntenrecord van Mo Salah (32) zal kloppen. Als hij fit en gezond blijft, lijkt daar weinig twijfel over te bestaan.