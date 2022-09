Beerschot geeft 17-jarige middenvelder profcontract, een week na zijn debuut

Beerschot heeft jeugdspeler Axl Van Himbeeck een profcontract gegeven, een week nadat hij zijn debuut maakte tegen Lierse. De 17-jarige middenvelder tekende voor twee seizoenen.

Van Himbeeck speelt sinds zijn 14de voor Beerschot. “Ik ben trots op de ontwikkeling die ik de afgelopen jaren heb doorgemaakt. Vorig seizoen mocht ik al eens meetrainen met het A-elftal en nu maakte ik de volledige voorbereiding mee, dat ik tegen Lierse mijn profdebuut mocht maken, was tot nu toe één van de mooiste momenten als voetballer. De weg is nog lang en ik blijf er rustig onder, maar ik wil dit goede gevoel vasthouden en de komende tijd de volgende stappen zetten in mijn ontwikkeling”, zegt Van Himbeeck.

Ook Algemeen directeur Frédéric van den Steen is tevreden. “Dat Axl tijdens de voorbereiding als jongste telg van de groep zoveel indruk heeft gemaakt op Andreas Wieland en zijn staf, zegt veel over de ontwikkeling die hij heeft doorgemaakt. Axl is een moderne middenvelder die spelintelligentie koppelt aan rust en vertrouwen. Hij heeft het potentieel om de komende jaren door te groeien. We kijken dan ook met vertrouwen richting de toekomst.”

"Axl is een tweevoetige middenvelder die heeft aangetoond over een goede techniek, spelintelligentie en de juiste mentaliteit te beschikken”, vindt Academy Manager Davy De Smedt. “De jeugdcoaches hebben de afgelopen twee seizoenen individueel hard gewerkt met Axl. Het is ook een compliment voor hen dat we Axl nu mogen verwelkomen als prof. Hij moet een voorbeeld zijn naar andere jeugdspelers. Ze moeten beseffen dat je met geduld, hard werken en de juiste mentaliteit er wel degelijk kan komen”, sluit De Smedt af.