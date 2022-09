Voormalige Anderlechtspeler Marko Pjaca opnieuw uitgeleend door Juventus

De voormalige huurling van Anderlecht, Marko Pjaca, wordt opnieuw uitgeleend door Juventus. Dit seizoen zal hij spelen voor Serie A-club FC Empoli.

In de winter van 2020 haalde Anderlecht een zekere Marko Pjaca. Ze huurden hem voor een half seizoen van Juventus, maar veel spelen deed hij nooit. In totaal speelde hij vier keer voor paars-wit, maar toen brak de coronacrisis uit en werd er dus ook niet meer gevoetbald. De afgelopen twee seizoenen verhuurde Juventus het ooit grote talent, waar ze in 2016 nog een kleine 30 miljoen euro voor betaalden, aan Genoa en Torino. Dit seizoen zal de inmiddels 27-jarige Pjaca voor FC Empoli gaan voetballen.

Vorig jaar speelde Pjaca bij Torino, maar zij lichtten de aankoopoptie niet op de Kroaat. Ook Empoli heeft een aankoopoptie verkregen bij de huur van Pjaca. Die zou slechts één miljoen bedragen, een dertigste van wat Juventus dus enkele jaren geleden voor hem neertelde. Zal Pjaca eindelijk zijn oude niveau terugvinden en Empoli dit seizoen kunnen overtuigen van zijn kunnen?