Geen goed nieuws voor Lavia: "En wellicht is hij nog langer out"

Romeo Lavia viel dinsdag uit in het duel tegen Chelsea. Hij scoorde die avond nog zijn eerste goal in de Premier League.

Voorlopig zal het bij die ene goal blijven. Ralph Hasenhüttl, de trainer van Southampton, liet weten dat Lavia zeker zes weken out is. Lavia heeft een blessure aan de hamstrings opgelopen. “En misschien is hij nog langer out”, voegde de trainer er nog aan toe.

Southampton nam Lavia deze zomer voor 12,5 miljoen euro over van Manchester City. In zijn eerste wedstrijden liet hij een heel goede indruk na.

Dat heeft ook zijn gevolgen voor de Rode Duivels. Zo ziet het er naar uit dat Lavia een kruis mag maken over deelname aan het WK in Qatar.