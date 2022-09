'Standard wil ondanks miserie Kroatische spits toch binnenhalen'

De transferperiode zit er bijna op. Bij de Rouches willen ze nog dringend enkele versterkingen binnenhalen.

Zeker in het aanvallende compartiment is nog wat vers bloed welkom. Volgens verschillende bronnen is de Kroaat Stipe Perica van Maccabi Tel Aviv uit Israël in beeld.

In vijf wedstrijden scoorde hij al drie keer en deelde hij ook een assist uit. Die prestaties deden Haifa niet meer akkoord gaan met een transfer, ondanks een mondeling akkoord.

De spits zou afgelopen weekend het land verlaten hebben zonder medeweten van de Israëlische club om de transfer kracht bij te zetten. Het is koffiedik kijken of er alsnog een oplossing gevonden kan worden. Standard is in ieder geval bereid om door te gaan voor Perica.