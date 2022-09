Engelse topclub wou Roméo Lavia nog kopen voor 58 miljoen euro op de laatste transferdag

Dat Roméo Lavia talent had wist men bij Anderlecht en Manchester City al. Bij Southampton dacht men hetzelfde en ze kochten hem voor zo'n 12 miljoen euro van City.

Lavia maakte in zijn eerste vijf wedstrijden indruk. Hij maakte een goal en speelde erg sterk. Hij was sterk in de recuperatie en solide aan de bal. Lavia viel onlangs wel uit met een hamstringblessure en zou 6 tot 8 weken uit zijn.

Voor die blessure en met zijn sterke prestaties in het achterhoofd bood Chelsea op de laatste dag van de transferperiode zo'n 58 miljoen euro voor Lavia. Southampton bedankte vriendelijk. City is bij de transfer van Lavia naar Southampton echter slim geweest en heeft een terugkoopclausule van zo'n 46 miljoen euro bedongen.

Behind the scenes. Chelsea wanted to sign Romeo Lavia on Deadline Day with £50m verbal proposal rejected by Southampton — of course, he’s untouchable. 🚨🔵 #CFC



Southampton invested £12m plus add-ons for Lavia — and Man City have £40m buy back clause. pic.twitter.com/6oo1Rre2mt