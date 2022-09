Guardiola over Kevin De Bruyne: "Sorry Steven Gerrard, maar je record van assists zal verbroken worden"

Kevin De Bruyne en Pep Guardiola, het lijken wel twee handen op één buik. Vandaag sprak de Spaanse trainer zich nogmaals uit over onze landgenoot.

"Sorry Steven Gerrard, maar je record van assists zal verbroken worden", begint Pep Guardiola als ze hem vragen in een interview naar Kevin De Bruyne. "Kevin De Bruyne geeft altijd het goede voorbeeld voor de volgende generaties, aan de kinderen. Hij toont hoe je je moet gedragen, hoe je een voetbalspeler moet zijn, niet de hele tijd op sociale media,... . Als speler is hij echt buitengewoon", voegt Guardiola er aan toe in een interview met Football Daily.

"Hij kan doen wat hij maar wil. Hopelijk houdt hij dit niveau nog lang vol", voegt de Spaanse succestrainer er aan toe. Kevin De Bruyne is na Raheem Sterling de speler die al het meeste wedstrijden speelde onder Guardiola en hij zal dit seizoen ook dat record naar alle waarschijnlijkheid doen sneuvelen. In 271 duels onder Pep Guardiola scoorde onze landgenoot 71 doelpunten en gaf hij 110 assists. "Hij zit sowieso bij de beste tien spelers die ik gecoacht heb, dat is zeker. Ik heb het geluk gehad om bij Barcelona, Bayern München en Manchester City echt met topspelers te werken, maar hij hoort zeker en vast bij de beste tien", besloot hij.