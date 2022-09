OFFICIEEL: Chelsea maakt van deze verdediger de bestbetaalde ooit in de clubgeschiedenis

Reece James heeft zijn contract bij Chelsea FC verlengd tot medio 2028. De Londenaren troeven Real Madrid en Manchester City af met... geld.

Beide grootmachten zijn geïnteresseerd in Reece James én zochten al contact met de 22-jarige verdediger. Al had Chelsea FC ook de nodige troeven in handen om het jeugdproduct te overtuigen.

Volgens de Engelse media gaat James 300.000 euro per week (!) verdienen. Op die manier wordt de 13-voudig Engels international de bestbetaalde verdediger in de geschiedenis van The Blues. Die eer was eerder weggelegd voor John Terry.