Geen transfer voor Oostende, wel contractverlenging voor Maxime D'Arpino

Uiteindelijk is het geen transfer, maar een contractverlenging die uit de bus valt bij KV Oostende.

Een transfer hangt niet meer in de lucht bij KV Oostende, maar wat wel zeker is, is dat Maxime D'Arpino een contractverlenging getekend heeft. "We wilden niet wachten tot hij weer 100% fit was om hem een nieuw contract voor te schotelen. Hij verdient dit. Misschien wordt zijn terugkeer wel één van onze belangrijkste transfers", vertelt Gauthier Ganaye van KV Oostende.

D'Arpino is al enkele maanden buiten strijd met een meniscusblessure. De 26-jarige Fransman had nog een contract tot 2024, maar heeft dat vandaag dus met twee jaar verlengd. Met een marktwaarde van 2,5 miljoen euro is D'Arpino zowel sportief als financiëel een zeer belangrijke speler voor de Kustboys. In totaal speelde hij er ook al 71 wedstrijden.