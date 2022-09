Harde kern van Anderlecht zorgt voor eerste betaling aan vernield restaurant

Enkele weken geleden werd restaurant Le Falstaff in Brussel vernield door een confrontatie tussen fans van Anderlecht en Young Boys Bern.

De dag voor de wedstrijd in de Conference League tussen Anderlecht en Young Boys Bern kwam het in Brussel tot een confrontatie tussen supporters.

Restaurant Le Falstaff deelde stevig in de klappen. “De harde kern van Anderlecht organiseerde een crowdfunding om de schade aan restaurant Le Falstaff te vergoeden”, zegt advocaat Sven Mary aan Bruzz.

“Ikzelf werd aangesteld om de fondsen te beheren. Samen met enkele advocaten zullen we bekijken hoe groot de schade is, en zullen we het bedrag vergoeden.” Een eerste schijf van 6.920 euro is al overgemaakt aan het restaurant.