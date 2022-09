Dé kans voor Hazard? Benzema zeker enkele weken out

Eden Hazard kreeg gisteren in de Champions League een zeldzame kans en greep ze met beide handen door een doelpunt te maken en een assist te geven.

Hazard mocht al na een halfuur invallen na de blessure van Karim Benzema. En het lijkt erop dat de kapitein van de Rode Duivels in de toekomst op meer speelminuten mag rekenen.

Want een dag na de feiten is bekend geraakt dat er bij Benzema letsels zijn vastgesteld aan de quadriceps en de hamstring waardoor hij bijna een maand out zal zijn.

De komende drie weken speelt Real Madrid in de competitie tegen Mallorca en de Madrileense derby op het veld van Atletico. Tussenin is er nog een Champions League-duel tegen RB Leipzig. Het moment dus voor Eden Hazard om zich helemaal in de kijker te spelen bij real Madrid én om zich klaar te stomen voor het nakende WK.