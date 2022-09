Goed nieuws voor Beerschot! Vrijdag kunnen ze terug voor een vol huis spelen

Beerschot kwam met goed nieuws naar buiten vandaag. Ze kunnen terug gebruiken maken van hun tribune 1.

Begin februari van dit jaar was Beerschot in volle degradatiestrijd. Daar kwam nog eens bijkomend slecht nieuws bij. Tribune 1, hun hoofdtribune, moest sluiten want de brandweer kon namelijk de veiligheid niet meer garanderen.

Vandaag kwam Beerschot met goed nieuws naar buiten. Na maandenlang te hebben gewerkt aan de hoofdtribune hebben ze groen licht gekregen om deze terug open te stellen. De ticketverkoop voor de wedstrijd van vrijdag tegen Lommel SK is dan ook direct begonnen.

Beerschot kreeg woensdagnamiddag de officiële mededeling dat tribune 1 opnieuw open mag. De club moest wachten op die officiële communicatie vooraleer het z’n fans kon informeren en kon starten met de losse ticketverkoop.

Beerschot leverde de afgelopen maanden heel wat werk om tribune 1 opnieuw klaar te krijgen. Zo werden er onder andere nieuwe evacuatietrappen geplaatst. Werd er een automatisch sprinklersysteem geïnstalleerd, een nieuwe omheining gezet, een nieuw platform voor andersvaliden voorzien en werd de stalen constructie behandeld met brandwerende verf. De club wil DCA, al z’n onderaannemers en de bevoegde instanties bedanken voor het harde werk.