Schreuder en Ajax winnen zonder problemen van Schotse Rangers, Europa League-winnaar onderuit

Alfred Schreuder heeft zijn debuut met Ajax in de Champions League niet gemist.

Geen Antony, Lisandro Martinez, Gravenberch, Haller of Marzaoui meer bij Ajax en dus moesten Alfred Schreuder en Ajax voorzichtig zijn met hun ambities in de Champions League. De Nederlandse landskampioen begon tegen Rangers, de ploeg die zowel Union als het Monaco van Philippe Clement uitschakelde in de kwalificatie voor de Champions League-groepsfase.

Rangers kwam in Amsterdam voor de dag zoals ze de heenwedstrijd tegen Union in Leuven op het veld kwamen en kreeg een pandoering in de Johan Cruijff Arena.

Na een kwartier kwam Ajax op voorsprong via Edson Alvarez en een kwartier later stond het al 3-0. Eerst kon Berghuis de score verdubbelen en daarna zorgde de verrassende spits van de avond Mohammed Kudus voor de 3-0 ruststand.

Bij de rust probeerde GIovanni Van Bronckhorst het roer om te gooien met drie wissels maar ook de ingevallen Rabbi Matondo kon het tij niet keren voor de Schotten. Tien minuten voor tijde Steven Bergwijn de 4-0 waardoor Ajax meteen een stevige optie neemt om ook na Nieuwjaar Europees te overwinteren. Dadelijk starten ook Napoli en Liverpool aan hun wedstrijd in groep A.

Frankfurt-Sporting

Europa League-winnaar Frankfurt begon ook al om 18u45 aan zijn Champions League-campagne. Ze troffen Portugees runner-up in de competitie Sporting CP.

In een gelijk opgaande wedstrijd toonden de bezoekers zich het meest geslepen. In de tweede helft zorgden twee doelpunten in twee minuten tijd van Trincao en Edwards voor een dubbele voorsprong van Sporting. Nuno Santos zette de 0-3 eindstand op het bord.