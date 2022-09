Belgisch talent Ngonge (ex-Club Brugge) uit kern gezet bij Groningen: "De duur ligt voor belangrijk deel aan Cyril zelf"

Cyril Ngonge schopte het als jeugdproduct van Club Brugge tot de A-kern. In 2019 volgde een verhuis naar Nederland: via Jong PSV en RKC kwam de aanvaller bij Groningen terecht.

De opmars van de 22-jarige Belgische voetballer is nu even gestuit. FC Groningen heeft hem uit de kern gezet wegens problemen met zijn attitude. "Wij hebben met elkaar een norm gesteld, waaraan iedereen moet voldoen", zegt trainer Frank Wormuth aan De Telegraaf. "Dan hebben we het over discipline, omgangsvormen, houding en gedrag. Binnen en buiten het veld."

"Wij hebben doelen gesteld en om die te bereiken moet iedereen aan de gestelde norm voldoen. Cyril past op dit moment niet binnen die gestelde norm", stelt de coach van FC Groningen vast. "En dat is jammer, want hij heeft kwaliteiten die wij als team heel goed kunnen gebruiken."

Wij laten Cyril Ngonge niet vallen

Dat is wel duidelijk. Ngonge scoorde twee keer in de eerste twee wedstrijden en stond ook in de volgende duels in de basis. Nu moet hij dus met de beloften trainen. Hoe zit het met de duur van deze maatregel? "Dat ligt voor een belangrijk deel aan Cyril zelf. Wij laten hem niet vallen. Maar op dit moment is deze maatregel noodzakelijk. Wij willen rust in en om de ploeg. Wij blijven met Cyril werken om hem weer bij het team te krijgen."