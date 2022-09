Manchester United start Europese campagne met een nederlaag

De match in Manchester begon met een indrukwekkende minuut stilte door het overlijden van Queen Elizabeth II. En ook de match zelf werd overschaduwd door het overlijden van de Queen. Van het spel van hun ploeg werden de fans van United ook niet echt vrolijk.

Bij Manchester United stonden zowel Cristiano Ronaldo als Casemiro in de basiself. Beide maakten hun debuut in de Europa League. En ook Antony en Harry Maguire stonden in de basis.

In de eerste helft werd een goal van Ronaldo afgekeurd. De Portugees kopte een voorzet van zijn landgenoot Diogo Dalot binnen maar de goal werd afgekeurd door de VAR door buitenspel.

Na de rust bracht Ten Hag Bruno Fernandes en Lisandro Martínez in. Die laatste kreeg enkele minuten later een bal tegen zijn arm en Manchester United kreeg een penalty tegen. Die strafschop werd binnen getrapt door Brais Méndez.

Manchester United begint dus aan zijn Europese campagne met een nederlaag maar trof met Real Sociedad ook de sterkste tegenstander in zijn groep. Groep E bestaat verder uit het Cypriotische Omonia Nicosia en FC Sheriff uit Moldavië.

Manchester United and Real Sociedad hold a minute silence to pay their respects to Her Majesty the Queen, who passed away today aged 96.pic.twitter.com/5aIX7nqzBF