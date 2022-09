Jerko Tipuric snoeihard over Cercle Brugge: "Spelers opgebrand" en "Het is idioot"

Cercle Brugge is met 5 op 18 allerlaatste, samen met Zulte Waregem, in de Jupiler Pro League.

Voor Jerko Tipuric doet dat pijn, heel veel pijn. Al zijn er volgens hem ook heel wat factoren die verklaren waarom het zo moeilijk gaat. Zo ziet hij dat de spelers in de tweede helft de intensiteit van voor de rust niet meer kunnen halen. “

“Als spelers dan maar tachtig procent van hun capaciteit meer halen, is dat te weinig. Ik vrees dat ze opgebrand zijn. In dat geval ziet het er niet goed uit”, klinkt het in de Krant van West-Vlaanderen.

“Hun hele manier van trainen en spelen is gebaseerd op hoge intensiteit, maar dat kan je nooit een heel seizoen volhouden. Zelfs als je basisconditie heel goed getraind is, wat vaak een probleem is, komt het nog altijd aan op timing: wanneer ga je hard trainen en wanneer recuperatie inbouwen.”

Maar er is voor Tipuric ook veel meer aan de hand. “Cercle is al langer zichzelf verloren. Hun eigenheid is: familiegevoel, intelligente aankopen doen en spelers beter maken. Ik zie dat niet meer.”

Bovendien zorgt de eigenaar van Monaco voor veel stress, door extra druk te zetten omdat er geen punten gesprokkeld worden. “In plaats van sterke spelers te maken, maken ze stijve spelers. Maar als je verstijfd bent, kan je de bal niet meer op de juiste manier raken. Het is idioot. Feit is dat mensen meer kunnen dan ze denken, maar niet op die manier.”