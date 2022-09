Malinwa-trainer Buijs heeft geen last van druk en houdt vast aan visie: "Seraing was teleurstelling, geen dieptepunt"

Na een 7 op 21 moet Danny Buijs in zijn beginperiode als Malinwa-trainer de druk toch al wel beginnen voelen, niet? Neen dus, zo stelt de Nederlander. Hij wil wel de juiste evaluaties maken, maar houdt vast aan zijn visie.

Zijn persbabbel begon met een terugblik op de 2-3 tegen Seraing. Een uitslag die in Mechelen hard is aangekomen. Als een dieptepunt wil Buijs het echter niet omschrijven. "Seraing was een teleurstelling, maar geen dieptepunt. Er waren twee schoten op ons doel en we slikten drie tegendoelpunten. Dat kom je ook niet vaak tegen. We hebben verloren, dat wil zeggen dat we een aantal dingen niet goed gedaan hebben."

Buijs erkent dat KV Mechelen zulke matchen normaal gezien winnend moet kunnen afsluiten. "Het is niet dat we tegen een amateurclub speelden die je zomaar wel eventjes opzij zet, maar als je een goed niveau haalt, maak je een grote kans om dit soort thuiswedstrijden te winnen. Als dat niet gebeurt, brengt dat een enorme teleurstelling met zich mee. Dat draag je één-twee dagen mee en dan doe je weer verder. Dat is topsport."

Teleurstellingen niet meeslepen

Dat is de enige manier om in de toekomst wél succes te behalen. "Als je elke teleurstelling in het leven zou blijven meeslepen, zou het een heel zwaar leven zijn." In elk geval is het niet overdreven om te denken dat de druk zo toch groter wordt. Die kan van verschillende partijen komen: van de media, van het bestuur en van de fans.

"Van de media krijg ik nooit druk, want dat is geen betrokken partij", gaat Buijs het lijstje af. "Ik beantwoord wel vragen voor en na een wedstrijd, maar op mijn werkwijze heeft de media geen invloed. Ik praat wel met alle mensen in de club en wekelijks evalueren we. Het zou raar zijn als we dat niet zouden doen, want soms moeten dingen bijgesteld worden."

© photonews

De supporters lieten hun onvrede vorige week na de match ook wel blijken. "Dat is logisch, omdat emotie een grote rol speelt. Bij een wedstrijd bereikt die emotie een kookpunt. Als niet aan de verwachtingen wordt voldaan, is dat teleurstellend. Andersom kan ook. Als je lage verwachtingen overtreft, is er een explosie aan vreugde. Er is de kant van de emotie en dan is er een objectieve kant om op die basis beslissingen te nemen."

Visie niet overboord gooien

Kortom: de trainer van KV Mechelen gaat niet nu ineens het geweer van schouder veranderen. "Je bepaalt vooraf met iedereen een visie van wat je wil bereiken en op welke manier. Om die visie zomaar overboord te gooien, daar geloof ik niet in."