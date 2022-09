Dortmund gaat met de billen bloot tegen Leipzig: "Dit doet erg veel pijn"

Thomas Meunier speelde vandaag met Dortmund op het veld van RB Leipzig. Ze gingen met de billen bloot.

Dortmund kreeg vandaag een pijnlijk verlies om de oren op het veld van RB Leipzig. Het werd een afgetekende 3-0 zege voor Timo Werner & co. De voormalige spits van Chelsea scoorde echter niet. De doelpunten kwamen van Willi Orban, Dominik Szoboszlai en Amadou Haidara nekten de bezoekers uit Dortmund. Het was geen fijne namiddag voor Meunier, die de volledige wedstrijd speelde.

"Van het begin tot het einde waren we veel te zwak. Verdedigend was het echt niet goed en we creëerden ook te weinig. Kortom: we verdienden het om te verliezen", vertelde Jude Bellingham na de wedstrijd. "Het doet erg veel pijn omdat dit de wedstrijden zijn die je moet proberen te winnen als je kans wil maken op de titel. Vandaag was het gewoon niet goed genoeg", besloot hij.