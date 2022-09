Omgaan met mogelijke wrijving en punten pakken boodschap voor KVM: nieuwkomers in principe inzetbaar tegen KVK

Het is voor KVM in spanning toeleven naar het duel tegen KVK. Punten pakken in de boodschap om nog meer zorgen achterwege te houden.

Mogelijk maken twee nieuwkomers hun debuut in het Guldensporenstadion. "Ze hebben mij verteld dat het papierwerk van David Bates in orde is, al hou ik nog een kleine slag om de arm. Aangezien hij uit België komt, is Birger Verstraete zeker beschikbaar. Hij is ook wedstrijdfit. Bates is ook wel fit en heeft alles meegetraind, maar heeft lang geen wedstrijd meer gespeeld", licht trainer Danny Buijs de twee dossiers toe.

KV Mechelen mist wel nog enkele spelers, al zit de lappenmand minder vol dan de voorbije weken. "Lavalée en Robberechts zijn er niet bij. Oum Gouet is ziek. Yonas Malede was ziek, maar is inmiddels opnieuw aangesloten. Alle andere spelers zijn ofwel deels ofwel volledig inzetbaar."

Gezonde wrijving

Het verhaal van Malinwa is gekend: de vele tegengoals kosten de ploeg punten. Ook niet leuk voor de spelers die wel goed spelen. Is het oppassen voor wrijving in de groep? "Wrijving is er altijd. Alleen al omdat iedereen wil spelen. Dat is gezonde wrijving. De vraag is: hoe ga je daarmee om? Kan je kritiek accepteren of groei je uit elkaar? Ik heb zeker niet het gevoel dat we als team uit mekaar aan het groeien zijn."

Al was het fijn geweest om in alle rust aan het spelpeil te kunnen werken. Van doemscenario's wil Buijs niet weten. "Het is altijd het beste om in het zo veel mogelijk punten te pakken in het begin. Er zijn voorbeelden van ploegen die na een 7 op 21 gedegradeerd zijn en ook voorbeelden van ploegen die in de winter onderaan stonden en nog in het linkerrijtje eindigden. Het hangt er van af door welk soort bril je wil kijken."