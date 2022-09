Vincent Euvrard (RWDM) : "Ik ben tevreden over onze transfermercato"

De coach van de club uit Molenbeek sprak over de transfers die tijdens deze zomermercato hebben plaatsgevonden.

Tijdens deze mercato, gebruikte RWDM zijn connecties met Botafogo en Crystal Palace. Verder kwamen ook ervaren spelers als Mickael Biron en Jonathan Heris naar Molenbeek. "Ik ben tevreden met het einde van de mercato, we hebben aan de kern toegevoegd wat we nodig hadden om onze doelstellingen te bereiken", zei coach Vincent Euvrard in een interview met La DH.

De voorbije dagen hebben ook Alexis De Sart en Youssef Challouk besloten zich bij de ambitieuze Brusselse club aan te sluiten. "Spelers als Challouk en De Sart zullen kwaliteit brengen in de ploeg, die nu goed in balans is en competitief moet zijn," zei hij. Beide spelers begonnen aan het seizoen in 1A, maar zullen nu dus in de Challenger Pro League aantreden.

Kern van 33 spelers, te groot?

"De groep veranderde de laatste weken hard. We zullen de juiste keuzes moeten maken, de juiste automatismen moeten vinden," vervolgde Euvrard, die een overvloed aan spelers tot zijn beschikking zal hebben. De selectie bestaat namelijk uit 33 spelers. "Het is een nieuw verhaal dat begint. Het is waar dat het een grote kern is, maar dat schrikt ons niet af. Het is aan de staf om ervoor te zorgen dat iedereen zijn plaats vindt, zich goed voelt in de groep en zich kan ontwikkelen gedurende het seizoen."

"Aan de andere kant, ook al is de kern belangrijk, is het essentieel om een soort continuïteit tot stand te brengen. Het zal niet een kwestie zijn van de ploeg elke week te veranderen. We staan voor een grote uitdaging en het is aan ons om ervoor te zorgen dat elk individu ten dienste staat van het collectief."



Iets recht te zetten...

"Onze laatste wedstrijden waren niet goed, dus dat moeten we zondag rechtzetten," gaf Euvrard toe. "Elke overwinning geeft je een positief vooruitzicht in het klassement, maar in deze periode van het seizoen is het klassement slechts een afleiding. Het heeft geen zin om verder vooruit te kijken dan de volgende wedstrijd", besloot de coach van RWDM.