Dimata speelt gelijk met NEC tegen Fortuna Sittard door late gelijkmaker

Landry Dimata speelde voor de derde keer met NEC. Op de zesde speeldag kon het maar net gelijk spelen tegen Fortuna Sittard.

Landry Dimata wordt uitgeleend door Espanyol uitgeleend aan NEC. Daar stond hij voor de tweede week op rij in de basis. Scoren lukte echter nog niet voor Dimata.

Turks international Oguzhan Özyakup bracht Fortuna Sittard op voorsprong in minuut 71. NEC stevende af op een nederlaag in eigen huis maar kon toch nog een punt uit de brand slepen dankzij een gelijkmaker in de vijfde minuut van de blessuretijd van Pedro Marques.

Dimata speelde de hele wedstrijd voor NEC, dat nu zeven punten heeft uit zes wedstrijden en daarmee op een achtste plek staat in het klassement.